Новак Джокович прокомментировал победу в первом официальном матче в 2022 году
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал победу в первом для себя официальном матче в сезоне-2022. Вчера, 21 февраля, Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Счёт матча — 6:3, 6:3 в пользу серба.
После матча Джокович особо поблагодарил болельщиков.
«Считаю, Дубай — отличное место для меня, чтобы начать сезон, — благодаря поддержке и болельщикам. Они по-настоящему приветствовали меня. Они превзошли мои наилучшие ожидания в смысле атмосферы», — сказал Джокович журналистам.
За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
09:00
-
01:14
- 21 февраля 2022
-
23:08
-
22:39
-
20:50
-
19:40
-
17:19
-
16:28
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
09:33
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
Партнерский контент