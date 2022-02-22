Новак Джокович прокомментировал победу в первом официальном матче в 2022 году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал победу в первом для себя официальном матче в сезоне-2022. Вчера, 21 февраля, Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Счёт матча — 6:3, 6:3 в пользу серба.

После матча Джокович особо поблагодарил болельщиков.

«Считаю, Дубай — отличное место для меня, чтобы начать сезон, — благодаря поддержке и болельщикам. Они по-настоящему приветствовали меня. Они превзошли мои наилучшие ожидания в смысле атмосферы», — сказал Джокович журналистам.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).