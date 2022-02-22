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Стефанос Циципас назвал теннисиста, который лучше всех в истории ломает ракетки

Стефанос Циципас назвал теннисиста, который лучше всех в истории ломает ракетки
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Четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас ответил на вопрос, кто, по его мнению, лучший теннисист в истории в том, что касается разрушения ракеток. Он назвал 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера мирового рейтинга, швейцарца Роджера Федерера.

«Самый красивый человек, который ломает ракетки. Он не так часто делал это на протяжении карьеры. Но когда до этого доходило, в смысле фитнеса Роджеру Федереру нет равных. Никто лучше него не знает, как ломать ракетки», — рассказал Циципас в видео, выложенном в «твиттере» We Are Tennis.

Роджер Федерер шесть раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, один раз — «Ролан Гаррос», восемь раз — Уимблдон, пять раз — Открытый чемпионат США.

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