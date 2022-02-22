Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Акапулько

Третья ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, обыграл в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) американца Дженсона Бруксби, занимающего 47-е место в рейтинге АТР.

Встреча, продолжавшаяся 3 часа и 20 минут, закончилась победой Зверева со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 6:2. Примечательно, что счёт по выигранным в матче очкам составил 109:108 в пользу Бруксби.

Во втором круге Зверев встретится с соотечественником Петером Гоёвчиком, 95-й ракеткой мира, который в стартовом раунде переиграл американца Брэндона Накашиму в двух сетах – 6:4, 6:4.

Турнир категории АТР-500 проводится в мексиканском городе Акапулько с 21 по 26 февраля 2022 года. Призовой фонд состязания составляет $ 1 678 065.