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Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар). Это произошло после того, как её соперница по матчу второго раунда румынка Жаклин Кристиан, идущая на 71-й строчке в списке лучших теннисисток мира, не смогла продолжить борьбу.

Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счёте 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счётом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.

В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свёнтек.

Турнир в Дохе (Катар) проводится на покрытии «хард» с 20 по 26 февраля 2022 года. Он относится к категории WTA-1000. Призовой фонд состязаний составляет $ 2 632 448.

Доха (ж). 2-й круг
22 февраля 2022, вторник. 15:35 МСК
Жаклин Кристиан
71
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
2 		2  
         
Дарья Касаткина
28
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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