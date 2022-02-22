Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар). Это произошло после того, как её соперница по матчу второго раунда румынка Жаклин Кристиан, идущая на 71-й строчке в списке лучших теннисисток мира, не смогла продолжить борьбу.
Матч был прерван в пятом гейме второго сета при счёте 2:2. Первая партия поединка осталась за румынской спортсменкой, победившей со счётом 6:2. Общая продолжительность игры составила один час и восемь минут.
В третьем круге Касаткина встретится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и представительницей Польши Игой Свёнтек.
Турнир в Дохе (Катар) проводится на покрытии «хард» с 20 по 26 февраля 2022 года. Он относится к категории WTA-1000. Призовой фонд состязаний составляет $ 2 632 448.
- 22 февраля 2022
-
17:05
-
16:01
-
15:08
-
14:10
-
12:50
-
12:44
-
09:31
-
09:27
-
09:21
-
09:00
-
01:14
- 21 февраля 2022
-
23:08
-
22:39
-
20:50
-
19:40
-
17:19
-
16:28
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
09:33
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14