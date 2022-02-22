Анастасия Павлюченкова пропустит ещё минимум 10 недель из-за травмы

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит ещё минимум 10 недель из-за проблем с коленом. Ранее по этой причине россиянка снялась с турниров в Санкт-Петербурге, Дохе и Дубае.

«Это профессиональная болезнь теннисистов. Из-за рейтинговой гонки все турниры кажутся нам важными, сложно остановиться и взять паузу. Колено беспокоит меня уже полтора года. Я играла через боль, постоянно пила обезболивающие. Это не претензия, но я не совсем довольна работой своих физиотерапевтов, которые ездили со мной на турниры. Они несерьёзно подошли к этой проблеме. Нужно было давно заставить меня сделать МРТ и исходить из его результатов. Но прошлый сезон был очень насыщенным. «Ролан Гаррос», Уимблдон, Олимпиада… Решила заняться коленом в конце года, и после отпуска и ряда восстановительных процедур показалось, что стало легче. Но затем я заразилась коронавирусом, пропустила два турнира в Австралии, а на Australian Open – 2022 боль, к сожалению, вернулась. Перед турниром в Санкт-Петербурге я всё-таки сделала МРТ, которое показало подрыв подколенного сухожилия. Слава богу, что удалось избежать разрыва и мне не потребуется операция.

Я осталась без турниров минимум на 10 недель. Мне нужна полная реабилитация. Четыре недели проведу вообще без тенниса. Сейчас закачиваю колено, делаю на него много процедур, много занимаюсь ОФП, отдыхаю. Надеюсь, что через четыре недели вернусь на корт и смогу играть «с места» и «с лёта». Через шесть недель делаю повторное МРТ. Надеюсь, что оно покажет значительные улучшения, а ещё через месяц смогу вернуться в тур. Честно, пару дней переваривала эту информацию. Долго не могла осознать, что пропущу так много.

Учитывая пропуск турниров в Санкт-Петербурге, Дохе и Дубае, я пропущу 13 недель. То есть в лучшем случае я вернусь в конце апреля или начале мая. Практически полгода пропущено. Очень надеюсь, что к грунту смогу набрать хоть какую-то форму, выступлю на «Ролан Гаррос» — 2022. Конечно, буду вести диалог с врачами, выпрашивать у них допуск к полноценным тренировкам как можно раньше. Я хорошо знаю себя, не смогу так долго быть без тенниса», — приводит слова Павлюченковой «Спорт-экспресс».