Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Дубае
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В стартовом матче Рублёв (2) в двух сетах обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Эванса — 2 эйса и 2 использованных брейк-пойнта из 4.
За место в четвертьфинале Рублёв поборется с Квон Сон У из Южной Кореи.
Отметим, что на прошлой неделе Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе как в одиночном, так и в парном разряде.
Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.
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