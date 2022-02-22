Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Дубае

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Рублёв (2) в двух сетах обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Эванса — 2 эйса и 2 использованных брейк-пойнта из 4.

За место в четвертьфинале Рублёв поборется с Квон Сон У из Южной Кореи.

Отметим, что на прошлой неделе Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе как в одиночном, так и в парном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.