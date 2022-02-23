Хачанов: Джокович должен отстаивать свои решения, и я это очень уважаю

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о ситуации с Новаком Джоковичем. Ранее Джокович признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации. Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open.

«Ситуация очень деликатная. Новак должен отстаивать свои решения, и я это очень уважаю. Очевидно, было бы лучше, если бы он мог отыграть нормальный сезон и поехать куда угодно, но я думаю, что вокруг него есть команда, у него есть свои собственные решения, и он будет их придерживаться. Но если говорить в целом, то, конечно, не выступая во многих турнирах в качестве первой ракетки мира, ему будет тяжело. Давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Хачанова журналист Рим Абуллей в своём «твиттере».

Отметим, во втором круге турнира в Дубае Хачанов сыграет именно с Джоковичем.