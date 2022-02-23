Медведев одержал победу в 1-м круге турнира в Акапулько

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика) встречался с представителем Франции Бенуа Пэром. Игра прошла на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» и завершилась победой Медведева со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минута.

Во втором круге Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Алекс Эрнандес (Мексика) – Пабло Андухар (Испания).

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн.

Медведев — чемпион US Open 2021 года и второй номер рейтинга ATP.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что Даниил Медведев является величайшим теннисистом в истории в том, что касается споров с судьёй на вышке.