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Медведев одержал победу в 1-м круге турнира в Акапулько

Медведев одержал победу в 1-м круге турнира в Акапулько
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Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика) встречался с представителем Франции Бенуа Пэром. Игра прошла на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» и завершилась победой Медведева со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минута.

Акапулько. 1-й круг
23 февраля 2022, среда. 03:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Бенуа Пэр
49
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр

Во втором круге Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Алекс Эрнандес (Мексика) – Пабло Андухар (Испания).

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн.

Медведев — чемпион US Open 2021 года и второй номер рейтинга ATP.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что Даниил Медведев является величайшим теннисистом в истории в том, что касается споров с судьёй на вышке.

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