Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль стартовал с уверенной победы над американцем Кудлой на турнире в Акапулько

Надаль стартовал с уверенной победы над американцем Кудлой на турнире в Акапулько
Комментарии

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 1-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга) и 29-летний представитель США Денис Кудла (100-й номе рейтинга).

Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

На счету Надаля 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 3 из 5 (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одной попытки брейка.

Во 2-м круге турнира Рафаэль Надаль встретится с ещё одним американцем – 24-летним Стефаном Козловым (130-я ракетка мира). Встреча пройдёт завтра, в ночь на четверг, 24 февраля.

Акапулько. 1-й круг
23 февраля 2022, среда. 05:15 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Денис Кудла
100
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022