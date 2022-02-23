Надаль стартовал с уверенной победы над американцем Кудлой на турнире в Акапулько
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В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 1-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга) и 29-летний представитель США Денис Кудла (100-й номе рейтинга).
Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.
На счету Надаля 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 3 из 5 (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одной попытки брейка.
Во 2-м круге турнира Рафаэль Надаль встретится с ещё одним американцем – 24-летним Стефаном Козловым (130-я ракетка мира). Встреча пройдёт завтра, в ночь на четверг, 24 февраля.
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