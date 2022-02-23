Рафаэль Надаль повторил личный рекорд, победив в первом круге в Акапулько
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль повторил личный рекорд, победив американца Дениса Кудлу в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Надаль одержал уже 11-ю победу подряд на старте сезона, не проиграв ни одного матча. Так же он стартовал в сезоне-2014, прежде чем проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в финале Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге турнира в Акапулько Рафаэль Надаль встретится с ещё одним американцем – 24-летним Стефаном Козловым (130-я ракетка мира). Встреча пройдёт завтра, в ночь на четверг, 24 февраля.
Напомним, в январе Надаль выиграл Australian Open. В финале он победил российского теннисиста Даниила Медведева.
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