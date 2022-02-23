Андрей Рублёв высказался об участии Новака Джоковича в турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович выступает на турнире в Дубае. Рублёв и не желающий прививаться Джокович, пропустивший из-за этого Открытый чемпионат Австралии, выиграли свои матчи первого круга.
«Конечно, приятно видеть, что Новак вернулся. Он нужен нам. Эти трое — Роджер [Федерер], Новак и Рафа [Надаль], — они же изменили теннис. Благодаря этим трём парням теннис переживает топ-момент в истории», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Напомним, Надаль, который в январе выиграл Australian Open, вышел вперёд в противостоянии с Джоковичем и Федерером по числу титулов на турнирах «Большого шлема». У испанца 21 титул, у серба и швейцарца — по 20.
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