Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович не может пересечь границу США и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович не может пересечь границу США и не сыграет в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Первая ракетка мира Новак Джокович, посеянный под первым номером на теннисном турнире в Индиан-Уэллс, признался, что на данный момент он не может пересечь границы США для участия в соревнованиях.

«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Законодательство США запрещает въезд в страну не вакцинированным от коронавируса авиапутешественникам. Напомним, что ранее Джокович неоднократно заявлял о своей готовности принимать участие в тех турнирах, директорат которых допускает участие непривитых спортсменов в состязаниях. При этом серб отмечал, что принципиально не собирается вакцинироваться.

«Готов заплатить такую цену!» Новак Джокович поставил под удар дальнейшую карьеру «Готов заплатить такую цену!» Новак Джокович поставил под удар дальнейшую карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022