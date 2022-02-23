Новак Джокович не может пересечь границу США и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович, посеянный под первым номером на теннисном турнире в Индиан-Уэллс, признался, что на данный момент он не может пересечь границы США для участия в соревнованиях.
«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — приводит слова Джоковича Tennis Head.
Законодательство США запрещает въезд в страну не вакцинированным от коронавируса авиапутешественникам. Напомним, что ранее Джокович неоднократно заявлял о своей готовности принимать участие в тех турнирах, директорат которых допускает участие непривитых спортсменов в состязаниях. При этом серб отмечал, что принципиально не собирается вакцинироваться.
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