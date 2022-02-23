Бенуа Пэр полностью разорвал на себе футболку в матче с Даниилом Медведевым
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Французский теннисист Бенуа Пэр отметился эмоциональным поведением в матче со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Акапулько. Во втором сете Бенуа в сердцах порвал футболку на груди.
Права на видео принадлежат ATP. Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.
Бенуа намеревался в таком виде продолжить матч, однако судья призвал француза переодеться. Тогда Пэр полностью разорвал футболку и отправился за новой.
Даниил одержал победу со счётом 6:3, 6:4 и за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Испании Пабло Андухаром.
Действующим победителем турнира в Акапулько является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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