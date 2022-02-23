Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько

Посеянный под третьим номером греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) встречался с представителем Сербии Ласло Джере. Игра прошла на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес» на центральном корте и завершилась победой Циципаса со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила два часа и 13 минут.

Греческий спортсмен дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Циципасу предстоит сыграть с Джеффри-Джоном Вулфом (США, Q), обыгравшим Лоренцо Сонего (Италия) со счётом 3:6, 7:6, 6:2.

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн. Состязания проводятся на покрытии «хард». Первым сеяным на турнире является россиянин Даниил Медведев.