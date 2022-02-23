Рафаэль Надаль прокомментировал победу в первом круге турнира в Акапулько

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над американцем Денисом Кудлой в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Надаль победил соперника со счётом 6:3, 6:2.

«Позитивный матч. Думаю, я хорошо начал и одержал победу, не проиграв ни сета. Это всегда положительно влияет на уверенность.

Я очень уверенно сыграл как для первого дня. Конечно, есть кое-что, что можно было сделать лучше, но в целом я сыграл хорошо. Мне не на что жаловаться», — приводит слова Надаля Tennis 365.

Во втором круге турнира Рафаэль Надаль встретится с ещё одним американцем – 24-летним Стефаном Козловым (130-я ракетка мира). Встреча пройдёт завтра, в ночь на четверг, 24 февраля.

