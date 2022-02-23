Гаэль Монфис связал проблемы со здоровьем с неудачной ревакцинацией от коронавируса

Французский теннисист Гаэль Монфис связал своё неучастие в турнирах АТР в последние недели с реакцией организма на третью дозу вакцины от коронавируса.
«Всем привет! Хочу рассказать о причинах своих снятий с теннисных турниров в последнее время. У меня есть небольшие сбои в работе организма. Думаю, что это связано с принятием третьей дозы вакцины от коронавируса.
По совету своего доктора я принял решение взять некоторое время на отдых. Поэтому, к моему сожалению, я не смогу принять участие в матчах Кубка Дэвиса на следующей неделе. Надеюсь, я смогу вернуться в США», — написал Монфис в своём «твиттере».
Напомним, что Монфис не выходил на корт после поражения от шведа Микаэля Имера на турнире в Монпелье три недели назад, и теперь не сможет помочь сборной Франции в матчах на Кубок Дэвиса, запланированные на начало марта.
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