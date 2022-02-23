Александр Зверев дисквалифицирован на турнире в Акапулько из-за агрессивного поведения

Теннисист Александр Зверев, представляющий Германию, был дисквалифицирован на турнире ATP в Акапулько после того, как не сдержал эмоций и несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в парном матче.
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В среду, 23 февраля Зверев в паре с бразильцем Марсело Мело уступил дуэту Ллойд Гласспул / Харри Хелиоваара в 1/8 финала турнира со счётом 2:6, 6:4, [6:10].
После игры 24-летний немец подошел к судье и нанес несколько ударов ракеткой по вышке. Он также высказал резкое недовольство работой арбитра. После этого Зверев отдал сломанную ракетку юному болельщику и покинул корт. Директоратом турнира были незамедлительно приняты санкции, и Александр был отстранён от дальнейшего участия в турнире, сообщает официальный «твиттер» АТР. Таким образом, немец Петер Гоёвчик вышел в четвертьфинал одиночных состязаний без борьбы.
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