Стэн Вавринка: Федерер уже не вернётся на уровень, на котором был пять лет назад

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка оценил шансы своего соотечественника, 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера вернуться на былой уровень. В сезоне-2022 40-летний Федерер уже пропустил Australian Open, почти наверняка пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон и вернётся на мэйджоры в лучшем случае на US Open.

«Будет ли он (Федерер. — Прим. «Чемпионата») на том же уровне, на котором был пять лет назад? Нет, явно не будет. Но итоговый результат не всегда зависит от уровня.

Есть много факторов, которые могут сыграть свою роль на турнире. Самое важное — это не понимание того, какого уровня ты можешь достичь, а тот огонь, который горит в тебе и помогает раздвигать границы возможного», — приводит слова Вавринки Tennis Head, ссылаясь на We Love Tennis.

