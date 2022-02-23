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Хуберт Хуркач переиграл Алекса Молчана и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Хуберт Хуркач переиграл Алекса Молчана и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий одиннадцатое место в рейтинге АТР, обыграл 69-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии во втором круге турнира ATP-500 в Дубае.

Матч продолжался один час и одиннадцать минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Хуркача.

Поляк выполнил шесть эйсов и сделал четыре двойные ошибки. Словацкий теннисист совершил пять подач навылет при двух двойных ошибках.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир категории АТР-500 проводится в Дубае с 21 по 26 февраля 2022 года. Его призовой фонд составляет $ 2 794 840. Прошлогодним победителем турнира является россиянин Аслан Карацев, проигравший в матче первого круга нынешних состязаний американцу Маккензи Макдональду.

Дубай (м). 2-й круг
23 февраля 2022, среда. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Алекс Молчан
69
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Комментарии
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