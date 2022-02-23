Хуберт Хуркач переиграл Алекса Молчана и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий одиннадцатое место в рейтинге АТР, обыграл 69-ю ракетку мира Алекса Молчана из Словакии во втором круге турнира ATP-500 в Дубае.

Матч продолжался один час и одиннадцать минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Хуркача.

Поляк выполнил шесть эйсов и сделал четыре двойные ошибки. Словацкий теннисист совершил пять подач навылет при двух двойных ошибках.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир категории АТР-500 проводится в Дубае с 21 по 26 февраля 2022 года. Его призовой фонд составляет $ 2 794 840. Прошлогодним победителем турнира является россиянин Аслан Карацев, проигравший в матче первого круга нынешних состязаний американцу Маккензи Макдональду.