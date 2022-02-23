Замминистра здравоохранения Италии выступил против участия Джоковича в римском турнире

Заместитель министра здравоохранения Андреа Коста выступил против участия первой ракетки мира Новака Джоковича в Открытом чемпионате Италии, который должен пройти в Риме в мае 2022 года.

«Правила должны быть едиными для всех. Мы не должны делать какие-либо исключения, даже если речь идёт о лучшем игроке в мире», — приводит слова Косты итальянский журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

Ранее заместитель госсекретаря Италии по делам спорта, шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали заявила, что допускает возможность участия Джоковича в этих состязаниях, так как по итальянскому законодательству не обязательно иметь специальное разрешение для занятия спортом на открытом воздухе.