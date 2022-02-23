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Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Рублёв (2) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 4:6, 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За путёвку в полуфинал Рублёв сразится с представителем США Маккензи Макдональдом.

Отметим, что на прошлой неделе Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе как в одиночном, так и в парном разряде.

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.

Дубай (м). 2-й круг
23 февраля 2022, среда. 15:15 МСК
Квон Сон У
60
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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