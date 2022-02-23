Зверев выступил с заявлением о дисквалификации с турнира в Акапулько из-за агрессии

Третья ракетка мира немец Александр Зверев впервые прокомментировал своё поведение на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Напомним, Зверев получил дисквалификацию за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своём поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьёй на вышке за свой срыв в отношении него. Это было неправильно и неприемлемо, и я очень в себе разочарован. Этого просто не должно было случиться, и этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.

Как вы знаете, я оставляю всё на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, чтобы это больше не повторилось. Сожалею, что вас подвёл», — написал Зверев в «сториз» своего «инстаграма».