Янник Синнер: мне повезло узнать Шарапову поближе. Она очень особенный человек

10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в очередной раз тепло отозвался о пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой.

Ранее Синнер (4) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), обыграв трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея со счётом 7:5, 6:2.

«У неё был невероятный склад ума. Мне повезло, что смог узнать её поближе. Мы пару раз вместе тренировались на корте. Думаю, она очень особенный человек. То, что она сделала для этого спорта – также великолепно», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в начале февраля Синнер неожиданно расстался с экс-тренером Шараповой Рикардо Пьятти. Янник сотрудничал с Пьятти с 2014 года.