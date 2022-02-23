Маррей раскритиковал Зверева за агрессивное поведение на турнире в Акапулько

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей критически высказался о поведении третьей ракетки мира немца Александра Зверева на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.

«Слушайте, это было нехорошо. Это было опасно и безрассудно. Очевидно, я понимаю, что многие игроки и в любых других видах спорта могут быть сильно недовольны. Конечно, я сам не всегда вёл себя на теннисном корте так, как следовало. И, конечно, я не претендую на звание ангела. Я сам не идеален. Однако несколько раз срываться с ракеткой рядом с судьёй – это не то, что вы можете себе позволить», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.