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Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу во 2-м круге турнира в Дубае

Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу во 2-м круге турнира в Дубае
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Хачанов проиграл первой ракетке мира, 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Джоковича — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Джокович сразится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия, Q) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8).

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.

Дубай (м). 2-й круг
23 февраля 2022, среда. 18:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 2  
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов не помог Медведеву. Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Дубае Хачанов не помог Медведеву. Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Дубае
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