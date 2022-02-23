Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу во 2-м круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Хачанов проиграл первой ракетке мира, 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Джоковича — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Джокович сразится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия, Q) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8).

Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.