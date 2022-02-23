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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где может встретиться с Касаткиной

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где может встретиться с Касаткиной
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.

В матче третьего круга Соболенко (1) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 5 минут. Соболенко 1 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Тайхман — 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За путёвку в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свёнтек (Польша,7).

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.

Доха (ж). 3-й круг
23 февраля 2022, среда. 19:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Хиль Белен Тайхман
41
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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