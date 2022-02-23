Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где может встретиться с Касаткиной
Поделиться
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.
В матче третьего круга Соболенко (1) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 5 минут. Соболенко 1 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Тайхман — 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За путёвку в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свёнтек (Польша,7).
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06
-
09:49
-
09:44
-
09:19
-
09:17
-
09:13
-
09:07
-
09:07
-
06:39
-
05:02
-
02:05
- 22 февраля 2022
-
20:47
-
19:50
-
19:10
-
17:33
-
17:05
-
16:01
-
15:08
Партнерский контент