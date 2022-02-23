Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где может встретиться с Касаткиной

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.

В матче третьего круга Соболенко (1) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 5 минут. Соболенко 1 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Тайхман — 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За путёвку в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свёнтек (Польша,7).

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.