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Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на турнире в Дохе, отдав последний сет со счётом 0:6

Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на турнире в Дохе, отдав последний сет со счётом 0:6
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче третьего круга Касаткина потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свёнтек из Польши. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Свёнтек. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Свёнтек — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинальном матче Свёнтек сразится с первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.

Доха (ж). 3-й круг
23 февраля 2022, среда. 19:50 МСК
Дарья Касаткина
28
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
8
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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