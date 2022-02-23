Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на турнире в Дохе, отдав последний сет со счётом 0:6

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче третьего круга Касаткина потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свёнтек из Польши. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Свёнтек. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Свёнтек — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинальном матче Свёнтек сразится с первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.