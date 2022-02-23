Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на турнире в Дохе, отдав последний сет со счётом 0:6

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче третьего круга Касаткина потерпела разгромное поражение от седьмой сеяной Иги Свёнтек из Польши. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Свёнтек. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Свёнтек — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.
В четвертьфинальном матче Свёнтек сразится с первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.
- 23 февраля 2022
-
20:57
-
20:51
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06
-
09:49
-
09:44
-
09:19
-
09:17
-
09:13
-
09:07
-
09:07
-
06:39
-
05:02
-
02:05
- 22 февраля 2022
-
20:47
-
19:50
-
19:10
-
17:33
-
17:05