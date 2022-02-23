Джокович прокомментировал победу в матче с Хачановым на турнире в Дубае
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Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга Джокович (1) обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За путёвку в полуфинал соревнований Новак сразится с представителем Чехии Иржи Веселы (Q). Для Джоковича турнир в Дубае — первый в 2022 году.
«Атмосфера была потрясающей. От всего сердца благодарю вас. Вот почему мы играем в теннис. Я скучал по соревнованиям. Теннис – это моя жизнь, моя любовь», — сказал Джокович в интервью на корте.
Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.
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