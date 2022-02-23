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Джокович высказался о борьбе с Медведевым за первое место в рейтинге ATP

Джокович высказался о борьбе с Медведевым за первое место в рейтинге ATP
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Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил, следит ли за сценариями, при которых может потерять первое место в рейтинге уже по итогам этой недели. Первой ракеткой мира может стать россиянин Даниил Медведев.

Ранее в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Джокович (1) обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За путёвку в полуфинал соревнований Новак сразится с представителем Чехии Иржи Веселы (Q).

«Если быть честным с вами, то нет, не думаю. Я делал это в прошлом, когда только боролся за первое место по итогам сезона. Конечно, я был в курсе разных сценариев. Но прямо сейчас я действительно не думаю об этом. Как я уже говорил, это всё равно скоро произойдёт», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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