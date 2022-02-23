Джокович оценил поведение Зверева, получившего дисквалификацию на турнире в Акапулько

Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о поведении третьей ракетки мира немца Александра Зверева на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.
«В прошлом я совершал ошибки, когда у меня случались истерики на корте. Я понимаю, через что проходит в этот момент игрок. Но, конечно, я не оправдываю поступок Саши. Но, судя по его недавнему заявлению, он справился с этим правильно. Он сказал, что совершил ошибку и его действия были неуместны.
Не думаю, что решение о дисквалификации было слишком суровым. В поставленных обстоятельствах оно было верным. Конечно, это тяжело для игрока – быть дисквалифицированным с турнира. Я знаю, что это такое. Полтора года назад со мной случилось нечто похожее: меня дисквалифицировали с турнира «Большого шлема» за непреднамеренный удар по арбитру. Я признаю, что это было ошибкой.
Надеюсь, Саша проанализирует этот случай и не позволит чему-то подобному вновь случиться в его жизни. Я уверен, что он подойдёт к этому по-взрослому», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Джокович (1) обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За путёвку в полуфинал соревнований Новак сразится с представителем Чехии Иржи Веселы (Q).
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