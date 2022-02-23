Руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан
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Руководство ATP опубликовало календарь второй половины 2022 года. Согласно документу, турнир категории ATP-250, который должен был пройти в Санкт-Петербурге (Россия), был перенесён в Нур-Султан (Казахстан).
Причины такого решения не уточняются. Турнир категории ATP-250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября параллельно с турниром в Меце и Кубком Лэйвера. Действующим чемпионом соревнований в Санкт-Петербурге был хорватский теннисист Марин Чилич.
Кроме того, в тур в полном объёме вернётся азиатская серия. Турниры в этом регионе не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Таким образом, ATP официально не стала поддерживать WTA в решении выйти из Китая из-за скандальной ситуации с Пэн Шуай.
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