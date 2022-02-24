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Тарпищев оценил игру Хачанова в матче с Джоковичем на турнире в Дубае

Тарпищев оценил игру Хачанова в матче с Джоковичем на турнире в Дубае
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Джокович сильнее и разнообразнее. Он в тактическом плане сейчас номер один, потому что играет по всему корту. Хачанов по сравнению с ним слабее. Это было прогнозируемо. По классу игры Джокович просто сильнее. Результат в принципе закономерен. Если оценивать игру Хачанова от 1 до 10, то россиянин выступил под восьмёрочку. Для своего уровня он сыграл прилично. Практически в лучшей своей форме находится. Не повезло с соперником? Жребий такой. Поэтому Джокович сейчас первая ракетка мира, а Хачанов — 26-я», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Хачанов не помог Медведеву. Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Дубае Хачанов не помог Медведеву. Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Дубае
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