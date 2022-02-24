Калинская победила китаянку Ван и пробилась в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 250, в котором сошлись 20-летняя китаянка Синьюй Ван (94-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница России Анна Калинская (100-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Калинской в трёх сетах – 6:4, 0:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
На счету Калинской 1 подача навылет, 9 двойных ошибок и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 из 8 (50%) удачных брейков.
В 1/4 финала Калинская встретится с победительницей пары Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 45-й номер рейтинга) – Хейли Баптист (США, 131-й номер рейтинга).
- 24 февраля 2022
-
03:22
-
00:02
- 23 февраля 2022
-
23:11
-
23:05
-
22:12
-
21:48
-
21:39
-
20:57
-
20:51
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06
-
09:49
-
09:44
-
09:19
-
09:17
-
09:13
-
09:07
-
09:07
-
06:39