Калинская победила китаянку Ван и пробилась в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 250, в котором сошлись 20-летняя китаянка Синьюй Ван (94-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница России Анна Калинская (100-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Калинской в трёх сетах – 6:4, 0:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

На счету Калинской 1 подача навылет, 9 двойных ошибок и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 из 8 (50%) удачных брейков.

В 1/4 финала Калинская встретится с победительницей пары Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 45-й номер рейтинга) – Хейли Баптист (США, 131-й номер рейтинга).