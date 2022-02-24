Надаль обыграл Козлова и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (5-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Стефан Козлов (130-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Надаля в двух сетах – 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.



На счету Надаля 2 эйса, нет двойных ошибок и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – ни одного эйса, 0 двойных ошибок и один удачный брейк (100%).



В 1/4 финала Надаль встретится с другим представителем США – 24-летним Томми Полом (39-й номер рейтинга). Встреча состоится в пятницу, 25 февраля, в 20:00 по мск.