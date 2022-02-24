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Циципас победил Вулфа и прошёл в 1/4 финала турнира в Акапулько

Циципас победил Вулфа и прошёл в 1/4 финала турнира в Акапулько
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В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 23-летний американец Джеффри-Джон Вулф (209-й номер рейтинга) и 23-летний представитель Греции Стефанос Цицпас (4-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Циципаса в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 47 минут.

На счету Циципаса 5 эйсев, одна двойная ошибка и 5 из 6 (83%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, 3 двойные ошибки и ноль удачных брейков.

В 1/4 финала Циципас встретится с другим представителем США – 28-летним Маркосом Гироном (59-й номер рейтинга). Встреча состоится в пятницу, 25 февраля, в 20:00 по мск.

Акапулько. 2-й круг
24 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Джеффри-Джон Вулф
209
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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