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Анастасия Потапова проиграла во втором круге турнира в Гвадалахаре

Анастасия Потапова проиграла во втором круге турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в матче второго круга турнира в Гвадалахаре (Мексика), в котором её соперницей была представительница Словакии Анна Шмидлова. Потапова проиграла со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Потапова совершила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации составил 36%). Её соперница четырежды подала навылет и семь раз ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из шести (процент реализации — 83%).

20-летняя Анастасия Потапова на данный момент занимает 111-е место в рейтинге теннисисток WTA. В июле 2019 года она занимала наивысшую для себя позицию в списке сильнейших, находившись на 64-й строчке в списке лучших.

Гвадалахара. 2-й круг
24 февраля 2022, четверг. 06:25 МСК
Анна Шмидлова
88
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Анастасия Потапова
111
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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