Анастасия Потапова проиграла во втором круге турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в матче второго круга турнира в Гвадалахаре (Мексика), в котором её соперницей была представительница Словакии Анна Шмидлова. Потапова проиграла со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Потапова совершила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации составил 36%). Её соперница четырежды подала навылет и семь раз ошиблась на подаче, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из шести (процент реализации — 83%).

20-летняя Анастасия Потапова на данный момент занимает 111-е место в рейтинге теннисисток WTA. В июле 2019 года она занимала наивысшую для себя позицию в списке сильнейших, находившись на 64-й строчке в списке лучших.

