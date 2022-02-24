Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Испании Пабло Андухаром (6:1, 6:2), которая позволила ему выйти в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие парни. Сложные условия, здесь очень влажно. Даже ночью довольно жарко. Чем быстрее заканчиваешь матч, тем лучше чувствуешь себя перед следующим.

Пабло — очень непростой соперник. Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша придётся бороться и демонстрировать свой лучший теннис. Рад, что смог выполнить план. Этого хватило для победы, и я действительно рад», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.