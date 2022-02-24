Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Испании Пабло Андухаром (6:1, 6:2), которая позволила ему выйти в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие парни. Сложные условия, здесь очень влажно. Даже ночью довольно жарко. Чем быстрее заканчиваешь матч, тем лучше чувствуешь себя перед следующим.

Пабло — очень непростой соперник. Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша придётся бороться и демонстрировать свой лучший теннис. Рад, что смог выполнить план. Этого хватило для победы, и я действительно рад», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

Судья от страха поджимал ноги! Зверев расколотил ракетку о вышку и был дисквалифицирован Судья от страха поджимал ноги! Зверев расколотил ракетку о вышку и был дисквалифицирован
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022