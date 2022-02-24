Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько
Поделиться
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Испании Пабло Андухаром (6:1, 6:2), которая позволила ему выйти в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько (Мексика).
«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие парни. Сложные условия, здесь очень влажно. Даже ночью довольно жарко. Чем быстрее заканчиваешь матч, тем лучше чувствуешь себя перед следующим.
Пабло — очень непростой соперник. Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша придётся бороться и демонстрировать свой лучший теннис. Рад, что смог выполнить план. Этого хватило для победы, и я действительно рад», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:24
-
09:05
-
08:05
-
06:50
-
04:18
-
03:22
-
00:02
- 23 февраля 2022
-
23:11
-
23:05
-
22:12
-
21:48
-
21:39
-
20:57
-
20:51
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06
Партнерский контент