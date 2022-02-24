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Надаль одержал 12 побед в 12 матчах, это лучший старт сезона в его карьере

Надаль одержал 12 побед в 12 матчах, это лучший старт сезона в его карьере
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Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Это стало лучшим началом года в его карьере.

Предыдущий личный рекорд экс-первой ракетки мира был установлен в 2014 году. Тогда он выиграл 11 матчей подряд.

В 2022 году Надаль стал победителем турнира ATP в Мельбурне (Испания), Australian Open и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика). Во втором круге в Мексике Надаль обыграл Стефана Козлова со счётом 6:0, 6:3.

Напомним, что в Австралии Надаль в 21-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Он стал рекордсменом по количеству побед на мэйджорах. В активе серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера по 20 побед на турнирах «Большого шлема». Напомним, что в финале Australian Open испанец обыграл россиянина Даниила Медведева.

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