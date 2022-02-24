Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика). Экс-первая ракетка мира в матче второго круга со Стефаном Козловым одержал победу со счётом 6:0, 6:3.
«Матч был немного странным. Стиль Козлова отличается от большинства других игроков, надо было действовать осторожно. Если играешь в его ритме, становится очень тяжело. Он отлично контролирует заднюю линию, это очень умный теннисист.
Мне было важно побеждать как можно быстрее. Но самое главное — сама победа. Я победил в матче в двух сетах, это здорово. Теперь постараюсь подготовиться к следующему матчу», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Бывшая первая ракетка мира Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Это стало лучшим началом года в его карьере.
- 24 февраля 2022
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:24
-
09:05
-
08:05
-
06:50
-
04:18
-
03:22
-
00:02
- 23 февраля 2022
-
23:11
-
23:05
-
22:12
-
21:48
-
21:39
-
20:57
-
20:51
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06