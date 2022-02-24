Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика). Экс-первая ракетка мира в матче второго круга со Стефаном Козловым одержал победу со счётом 6:0, 6:3.



«Матч был немного странным. Стиль Козлова отличается от большинства других игроков, надо было действовать осторожно. Если играешь в его ритме, становится очень тяжело. Он отлично контролирует заднюю линию, это очень умный теннисист.



Мне было важно побеждать как можно быстрее. Но самое главное — сама победа. Я победил в матче в двух сетах, это здорово. Теперь постараюсь подготовиться к следующему матчу», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Бывшая первая ракетка мира Надаль начал новый сезон с 12 побед в 12 матчах. Это стало лучшим началом года в его карьере.