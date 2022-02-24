Надаль высказался о срыве Зверева на турнире в Акапулько

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал скандальное поведение немца Александра Зверева на турнире в Акапулько (Мексика). В концовке парного матча он ударил ракеткой по вышке с арбитром. В итоге спортсмена дисквалифицировали за агрессивное поведение.



«Это очень неприятная ситуация. Я сочувствую ему, у нас с ним хорошие отношения. Но он заслужил наказание, так себя вести нельзя. Всё это должно послужить ему уроком.



Мне кажется, что он выпустил хорошее заявление с извинениями. В будущем такие вещи повторяться не должны. Логично, что ATP потребовала уважения к судьям. Подобные вещи нужно пресекать, мы подаём пример множеству детей. Спорт должен поддерживать положительные ценности.



На мой взгляд, для Саши это был изолированный инцидент. Больше не надо его наказывать, все допускают ошибки. Надеюсь, что к нему не станут применять жёстких мер, а мы скоро увидим его на корте», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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