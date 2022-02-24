Джон Макинрой назвал молодого теннисиста, который ему «очень нравится»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал молодого теннисиста, который ему импонирует. Макинрой выделил 21-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятое место в рейтинге ATP.

«Мне очень нравится Феликс. Канадец Оже-Альяссим. Кажется, он тот, кто скоро будет побеждать многих. На это нацелены многие, но прямо сейчас у него невероятный прогресс. Он показывает, что через несколько лет станет тем самым парнем (который будет побеждать. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Макинроя издание Khaleej Times.

Высшее достижение Оже-Альяссима на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2021 года.