Джон Макинрой назвал молодого теннисиста, который ему «очень нравится»
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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал молодого теннисиста, который ему импонирует. Макинрой выделил 21-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятое место в рейтинге ATP.
«Мне очень нравится Феликс. Канадец Оже-Альяссим. Кажется, он тот, кто скоро будет побеждать многих. На это нацелены многие, но прямо сейчас у него невероятный прогресс. Он показывает, что через несколько лет станет тем самым парнем (который будет побеждать. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Макинроя издание Khaleej Times.
Высшее достижение Оже-Альяссима на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2021 года.
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