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Карен Хачанов опубликовал пост о поражении от Новака Джоковича на турнире в Дубае

Карен Хачанов опубликовал пост о поражении от Новака Джоковича на турнире в Дубае
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал то, что не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 26 февраля. В матче второго круга Хачанов проиграл первой ракетке мира, 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

«Я всегда сражаюсь и оставляю сердце на корте. Вчера была хорошая битва. Поздравляю Новака. В последнее время я доволен своим уровнем игры и выступлениями. Теперь время продолжать работу и верить в себя», — написал Хачанов, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Карена Хачанова.

За право выйти в полуфинал соревнований Джокович сразится с Иржи Веселы (Чехия, Q).

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