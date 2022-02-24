Мужчине, преследовавшему Эмму Радукану, вынесли приговор

Мужчина, который преследовал британскую теннисистку Эмму Радукану, должен будет носить электронный браслет в течение пяти лет. С помощью этого браслета полиция сможет отслеживать его перемещения. Такое решение вынес британский суд, рассматривавший дело, сообщает LondonNews.



35-летний Амрит Магар длительное время преследовал Радукану, оставлял подарки возле её дома, а однажды похитил кроссовок, полагая, что он принадлежит теннисистке. Как-то мужчина украсил ёлку в её дворе, оставлял цветы.



Сама спортсменка признавалась, что действия поклонника пугали её. Из-за этого она начала испытывать нервозность, за неё стали беспокоиться родители.



Магару запретили приближаться к дому Радукану и её родителей на расстояние ближе чем одна миля.

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