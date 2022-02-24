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Корретха: Зверев перешёл черту

Корретха: Зверев перешёл черту
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Бывший испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал поведение немца Александра Зверева. Он был дисквалифицирован на турнире в Акапулько (Мексика) за агрессивное поведение. Немец ударил ракеткой по вышке арбитра. В дальнейшем он принёс извинения.

«Нужно контролировать свои эмоции. Конечно, я не поддерживаю, когда спортсмены ломают ракетки. Но я понимаю, что иногда это происходит. Я сам иногда так поступал, но не горжусь этим. В дальнейшем я жалел о своих действиях.

Что касается произошедшего с Сашей, то он полностью потерял над собой контроль. И это другое. Когда ты ломаешь ракетку об вышку арбитра, ты оскорбляешь его или её. Этого нельзя допускать. Он перешёл черту», — цитирует Корретху Eurosport.

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