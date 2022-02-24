Кирьос рассказал о психологических проблемах и суицидальных мыслях

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что испытывал серьёзные психологические проблемы. Из-за них у него возникли проблемы со здоровьем и суицидальные мысли.



Спортсмен опубликовал фото, сделанное на Australian Open в 2019 году. Тот период он назвал «одним из самых тёмных в жизни».



«Это был я три года назад на Australian Open. Многие подумают, что я наслаждался жизнью, что со мной всё было в порядке. Но это был один из самых тёмных периодов в моей жизни. Если вы посмотрите на мою правую руку, увидите следы, которые я оставил сам. У меня были суицидальные мысли. Мне было сложно встать с постели, заставить себя играть перед миллионами людей. Я был одинок, у меня развилась депрессия, я употреблял алкоголь и наркотики», — написал Кирьос.



При этом спортсмен признался, что ему удалось справиться с проблемами, поэтому сейчас с ним всё в порядке.

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