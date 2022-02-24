Рублёв обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP 500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала седьмая ракетка мира Рублёв обыграл американца Маккензи Макдонльда. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. 61-я ракетка мира Макдональд шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.



Пока следующий соперник Рублёва не определён. Россиянин в полуфинале турнира сыграет победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Янник Синнер (Италия).

Отметим, что в другой части сетки борьбу продолжает серб Новак Джокович.