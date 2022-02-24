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Рублёв обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Рублёв обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в Дубае
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Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP 500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала седьмая ракетка мира Рублёв обыграл американца Маккензи Макдонльда. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. 61-я ракетка мира Макдональд шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Пока следующий соперник Рублёва не определён. Россиянин в полуфинале турнира сыграет победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Янник Синнер (Италия).

Отметим, что в другой части сетки борьбу продолжает серб Новак Джокович.

Дубай (м). 1/4 финала
24 февраля 2022, четверг. 14:10 МСК
Маккензи Макдональд
61
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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