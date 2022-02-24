Андрей Рублёв: получаю плохие комментарии в интернете, потому что я русский
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему стали писать негативные комментарии из-за его национальности.
«Конечно, я получаю плохие комментарий в интернете, потому что я русский. Я не могу на них реагировать. Если я хочу жить в мире, мне нужно вести себя так, словно это не имеет значения.
Даже если в меня бросают камни, я должен показать, что я за мир. Я здесь не для того, чтобы быть агрессивным или что-то вроде этого», — рассказал Андрей Рублёв на пресс-конференции.
Сегодня, 24 февраля, Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальной встрече россиянин обыграл представителя США Маккензи Макдональда. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1.
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