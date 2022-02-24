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Определился соперник Рублёва по полуфиналу турнира ATP-500 в Дубае

Определился соперник Рублёва по полуфиналу турнира ATP-500 в Дубае
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11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ), и стал соперником россиянина Андрея Рублёва. В матче 1/4 финала Хуркач обыграл 10-го номера мужского рейтинга, итальянца Яника Синнера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час 24 минуты. Хуркач выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Синнер 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не получил шанса реализовать брейк-пойнты.

Отметим, что в другой части сетки борьбу продолжает серб Новак Джокович, который сегодня, 24 февраля, в 18:00 мск сыграет с чехом Иржи Веселы в четвертьфинальной стадии соревнований.

Дубай (м). 1/4 финала
24 февраля 2022, четверг. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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