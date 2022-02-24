Видеообзор волевой победы Рублёва над Макдональдом в 1/4 финала турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала седьмая ракетка мира Рублёв одержал волевую победу над 61-й ракеткой мира, американцем Маккензи Макдональдом. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:1 и продлилась 1 час 45 минут.

Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Макдональд шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Напомним, ранее 11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ), и стал соперником Андрея Рублёва. В матче 1/4 финала Хуркач обыграл 10-го номера мужского рейтинга, итальянца Яника Синнера.