Джокович сенсационно проиграл чешскому квалифаеру Веселы в двух сетах на турнире в Дубае

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала Джокович проиграл чешскому квалифаеру, 123-му номеру мужского рейтинга Иржи Веселы. Встреча закончилась поражением лучшего теннисиста мужского рейтинга со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Матч продлился 1 час 58 минут. Джокович выполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Веселы 9 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.
В полуфинале турнира ATP-500 в Дубае Веселы сыграет с победителем пары Ричардас Беранкис (Литва) — Денис Шаповалов (Канада).
Отметим, что на текущих соревнованиях, помимо Джоковича, Веселы обыграл 24-ю ракетку мира, хорвата Марина Чилича и 15-го номера мирового рейтинга, испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута.
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